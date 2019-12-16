Революційна технологія перетворює лобове скло автомобіля в дисплей доповненої реальності

Більшість компаній, які створюють технології доповненої реальності, працюють з невеликими гарнітурами або окулярами. Однак китайський стартап Futurus, завдяки своїй розробці, має намір піти далі і перетворити в AR-дисплей все лобове скло автомобіля.

Як стверджують автори технології, поле зору такого дисплея складе 60 градусів, роздільна здатність – 80 пікселів на градус, а яскравість – до 15 000 кд на квадратний метр, повідомляє New Atlas.

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Застосування технології

Використовувати таке AR-скло можна буде по-різному. Наприклад, водій зможе вивести на нього корисну інформацію про небезпечні ділянки дороги, навігаційні вказівники або навіть анімованого помічника.



На AR-дисплей можна виводити навігаційні вказівки

При необхідності лобове скло перетвориться в гігантський екран для розваг пасажирів. Futurus стверджує, що водій не побачить того, що відбувається на ньому, так що не буде відволікатися від дороги.



Технологія дозволяє перетворити лобове скло авто в AR-дисплей

Представники Futurus стверджують, що вже уклали контракти на поставку технології з відомими автовиробниками, однак конкретні компанії не називаються.

Питання безпеки

Складно сказати, чи дійсно численні зображення на лобовому склі підвищать безпеку поїздок. Крім того, незрозуміло, що відбудеться коли система вийде з ладу.

Якщо поломка системи виведе на лобове скло скажімо "синій екран смерті", результати можуть бути катастрофічними.

Випробувати розробку можна буде вже через місяць. Futurus планує представити її на виставці CES 2020 у Лас-Вегасі.

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