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Революційна технологія позбавить смартфони потреби в зарядці

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Скоро смартфони заряджатимуться самостійно / unsplash

Зарядка буде здійснюватися автоматично і непомітно для користувача. все відбуватиметься через екран, забезпечений новою технологією перетворення світла в енергію на основі плівки з квантовими точками.

Команда австралійських інженерів зробила прорив у створенні сонячної "шкіри" на квантових точках. Їм вдалося відразу на 25% поліпшити ККД генерації електричного струму під дією сонячної енергії. Їх рекорд знаменує важливий крок до комерційного застосування технології, повідомляє Guardian.

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Деталі розробки

Інженери-матеріалознавці з Університету Квінсленда побили світовий рекорд з перетворення сонячної енергії в електрику за допомогою квантових точок – крихітних штучних кристалів. Ці наночастинки можна друкувати на гнучких листах і використовувати як прозору штучну шкіру для живлення мобільних телефонів і електромобілів, клеїти на вікна та інші поверхні.

У порівнянні з традиційними сонячними елементами, розробка австралійців відрізняється малою вагою, еластичністю і здатністю працювати при слабкому освітленні – в хмарну погоду або в приміщенні.

Технологія квантових цяток:

Попередній рекорд з конверсії сонячного світла в електрику за допомогою квантових точок становить 13,4%. Команда професора Вана Ляньчжоу домоглася ККД 16,6%. Цей рекорд було визнано Національною лабораторією по вивченню відновлюваної енергії (NREL) США.

За словами професора Вана, прогрес майже на 25% – значний крок до комерціалізації цієї технології і скорочення емісії вуглекислого газу. Ця різниця відокремлює перспективну розробку від економічно вигідного процесу. Але на цьому вчені не збираються зупинятися. Їх мета – довести ККД до 20% (вони впевнені, що цього можна досягти) і розробити технологію серійного виробництва великих сонячних елементів.

Як застосують технологію

За словами Вана, його група сподівається за два роки розробити готовий до комерційного застосування продукт. Він дозволить забути про необхідність зарядки смартфонів, оскільки ґаджети зможуть заряджатися самостійно через екран при будь-якому освітленні. А протягом трьох-п'яти років на ринку повинні будуть з'явитися більш габаритні рішення – наприклад, для живлення електромобіля за допомогою його поверхонь, що вловлюють світло і перетворюють його в енергію.

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Теги: Новини Техно Техно Розробки Ґаджети
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