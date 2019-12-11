Революційна технологія від Google знову втре носа iPhone

iOS завжди дещо поступалася Android своїми можливостями. Проте, з часом в Купертіно зрозуміли, що виїжджати лише на стабільності платформи неможливо, адже користувача потрібно дивувати функціональністю.

У Google це зрозуміли одразу. Саме тому Android майже завжди залишався платформою, яка запроваджувала нові функції навіть тоді, коли вони працювали не зовсім добре. Так, тут скільки завгодно можна розповідати про стабільність iOS, однак, без помилок та спроб прогресу не досягти.

Цікаво: У Google розповіли, як пошуковик навчився "розуміти" запити користувачів

ARCore від Google

Стосується вона доповненої та віртуальної реальності. Тренд, який здавалося б заглох, однак, все частіше чути про нові технології, можливості і навіть про те, що найближчим часом саме ґаджети на базі AR та VR замінять смартфони.

Компанія забезпечила Android підтримкою алгоритмів визначення глибини кадру за допомогою фреймворка ARCore. Перевага такого методу полягає в тому, що для цього пристрою не потрібна навіть телефото-камера, яка зазвичай необхідна в таких випадках.

Як це працює

Доповнена реальність сканує навколишній простір під різними кутами, визначаючи віддаленість об'єктів у кадрі. Як наслідок – вдається створити повноцінну карту глибини. Це необхідно для того, щоб більш точно накладати віртуальні об'єкти на об'єкти матеріального світу. Однак використовувати цю технологію можна і з іншою метою.

По суті, методика сканування простору, яку пропонує ARCore, працює за принципом ToF-сенсорів. Це спеціальні датчики, що випромінюють невидимий для людського ока пучок світла, який зіштовхується з об'єктами і, відштовхуючись від них, повертається назад.

Датчики фіксує час, який знадобився променю, щоб виконати свій шлях, і визначає не тільки ступінь віддалення об'єкта, але і його форму. Саме тому ToF-сенсори вважаються сьогодні найбільш досконалим механізмом розпізнавання особи, оскільки вони до найдрібніших подробиць зчитують рельєф обличчя користувача.

Демонстрація роботи ARCore:

Що це дає

При належному розвитку доповненої реальності Google могла б навчити звичайні камери смартфонів розпізнавати обличчя, не кажучи вже про те, щоб робити портретні фотографії на одиночну камеру.

Однак не варто сподіватися на те, що найближчим часом розпізнавання обличчя буде здійснюватися за допомогою доповненої реальності. Компанії Google це не вигідно, оскільки в її розпорядженні є власна апаратна технологія розпізнавання обличчя. Принаймні допоки ринок заполонили смартфони.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно