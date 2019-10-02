Революційний смартфон Mi Mix Alpha: як знімає його 108-мегапіксельна камера

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Як знімає смартфон Mi Mix Alpha
Як знімає смартфон Mi Mix Alpha / ixbt.com

Нещодавно компанія Xiaomi анонсувала унікальний смартфон Mi Mix Alpha. Він отримав революційний дизайн, в якому екран абсолютно без рамок і обтікає смартфон з усіх боків.

Ще одна фішка новинки – потужна камера з роздільною здатністю 108 Мп. Тож компанія Xiaomi показала кілька фото, зроблених на цей модуль. Фото опублікували у китайській соціальній мережі Weibo.

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Як знімає Mi Mix Alpha

Як знімає Mi Mix Alpha

Знімки зробив глава компанії Xiaomi Лей Цзюнь разом з CEO Redmi Лю Вейбінгом та фінансовим директором Xiaomi Чжоу Гуанпін. Вони знімали парад на честь святкування Національного Дня Китаю.

Як знімає Mi Mix Alpha

Фото зробив CEO компанії Лей Цзюнь

Як можна бачити по водяному знаку, дві фотографії зроблені на 108-мегапіксельний модуль камери, а інші на телеоб’єктив з 8-кратним зумом.

Як знімає Mi Mix Alpha

Ціна смарфтона теж вражає 

Чим ще цікавий Mi Mix Alpha? Основний модуль у цьому смартфоні – це Samsung ISOCELL Bright HMX. Він використовує 1/1.33 дюймовий сенсор. Фото, зроблені на смартфон, можуть досягати роздільної здатності 12032 × 9024p і важити близько 40 МБ. Основний модуль доповнює ширококутний об'єктив на 20 Мп і телеоб’єктив на 12 Мп.

При цьому коштує новинка не дешево. Xiaomi Mi Mix Alpha оцінений у 19 тисяч юанів (це 2 830 доларів або близько 69 000 гривень). Дата початку продажів новинки буде оголошена пізніше.

Як знімає Mi Mix Alpha

Фото зроблене на телемодуль з 8-кратним зумом

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
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