Революційний смартфон від Samsung Galaxy Fold українці не побачать

Нещодавно елітний смартфон зі складним екраном Galaxy Fold від компанії Samsung надійшов у продаж на глобальному ринку. Однак, в Україні ми цей пристрій не побачимо.

Про це заявили представники Samsung Electronics Ukraine під час відкриття флагманського магазина Vodafone на Хрещатику.

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Як передає tech.liga.net, у компанії вивчили попит в нашій країні, та вирішили, що його рівень не є високий. А відтак, нема сенсу виводити його на український ринок.

Чим унікальний? Як ми вже згадували, він отримав революційний дисплей, який можна складати. Діагональ дисплея у складеному вигляді становить 4,6 дюйма. Та коли його розкласти, то отримуємо повноцінний планшет х діагоналлю 7,3 дюйма. На великому екрані можуть бути відкриті одразу три вікна.

Samsung Galaxy Fold: відео

Так коштує така "революція" – не мало. Роздрібна ціна Samsung Galaxy Fold становить 1 980 доларів (близько 50 000 гривень). І це в Європі. В Україні він мав би коштувати ще більше. Тож будьмо відверті, далеко не кожному українцю такий ґаджет по кишені.

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