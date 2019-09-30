Революційний смартфон від Samsung Galaxy Fold українці не побачать

252 Читать новость на русском
Samsung Galaxy Fold не буде продаватись в Україні
Samsung Galaxy Fold не буде продаватись в Україні / ixbt.com

Нещодавно елітний смартфон зі складним екраном Galaxy Fold від компанії Samsung надійшов у продаж на глобальному ринку. Однак, в Україні ми цей пристрій не побачимо.

Про це заявили представники Samsung Electronics Ukraine під час відкриття флагманського магазина Vodafone на Хрещатику.

До теми: Galaxy Fold для бідних: Samsung працює над доступною версією гнучкого смартфона

Як передає tech.liga.net, у компанії вивчили попит в нашій країні, та вирішили, що його рівень не є високий. А відтак, нема сенсу виводити його на український ринок.

Чим унікальний? Як ми вже згадували, він отримав революційний дисплей, який можна складати. Діагональ дисплея у складеному вигляді становить 4,6 дюйма. Та коли його розкласти, то отримуємо повноцінний планшет х діагоналлю 7,3 дюйма. На великому екрані можуть бути відкриті одразу три вікна.

Samsung Galaxy Fold: відео

Так коштує така "революція" – не мало. Роздрібна ціна Samsung Galaxy Fold становить 1 980 доларів (близько 50 000 гривень). І це в Європі. В Україні він мав би коштувати ще більше. Тож будьмо відверті, далеко не кожному українцю такий ґаджет по кишені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
сьогодні
27227
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
сьогодні 09:04 Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
2595
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5113
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1295
Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
27 вересня 12:03 Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
Анастасія Можаровська 5535
Xiaomi Mi 9 Pro представили офіційно: характеристики і ціна нового флагмана
24 вересня 13:08 Xiaomi Mi 9 Pro представили офіційно: характеристики і ціна нового флагмана
1955
Новини
Більше новин
Залиште відгук