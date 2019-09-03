Реєстрація SIM-карт в Україні: що про це відомо та головні ризики для користувачів

Українців зобов'яжуть підписати з мобільними операторами письмові угоди або передати їм свої паспортні дані. Зауважимо, подібна практика ще з 2016 року існує в країнах Європи та запроваджена з метою боротьби з тероризмом.

Такі нововведення передбачені законопроєктом №1083, який розробив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров спільно із колегами із фракції "Слуга народу", повідомляє Obozrevatel.

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Головні нововведення законопроєкту:

Компаніям, які займаються електронною комунікацією, дозволять подавати документи онлайн, для них скасують частину ліцензій (потрібно буде тільки повідомляти про свою діяльність). Для розуміння: електронна комунікація – передача інформації за допомогою мобільного зв'язку, інтернету. "Сірі" телефони можуть відключити від мобільного зв'язку. Всі, хто користується мобільним зв'язком, повинні зареєструвати свої SIM-карти. VPN можуть заборонити, але сам закон створює швидше законодавчу базу для цього. Щоб зовсім заборонити "анонімність", нардепам доведеться скласти ще як мінімум один законопроєкт (або доповнити цей). Оператори будуть зобов'язані зберігати інформацію про те, які послуги надали, поки не пройде термін позовної давності (три роки); а за розсилку спаму можуть відключити від зв'язку.

Як це вплине на користувачів?

Громадян України доведеться офіційно зареєструвати свої SIM-карти. З одного боку, це позитивні зміни, адже зменшиться кількість викрадених карток, які можуть використовувати шахраї. Однак, блогери та громадські діячі переконані, що існують ризики порушення прав то свобод громадянина та певні корупційні ризики.

"Сірі" смартфони та їх відключення від зв'язку

Кожен телефон має свій серійний номер – IMEI. Зазвичай він зазначений на коробці від пристро, або ж його можна дізнатися набравши номер *#06# на девайсі. Всі IMEI значаться в загальній базі, де їх за потреби можуть перевірити правоохоронці.

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Які ризики у цьому випадку? Ніяких, якщо ви придбали пристрій у офіційного дистрибютора в Україні. Однак, якщо пристрій привезли із закордону, то ви ризикуєте залишитися без зв'язку, адже новий законопроє передбачає відключення пристроїв, IMEI яких не занесений у базу, від мережі.

Однак тут виникає одна суттєва проблема – як це впливатиме на туристів. Чи будуть відключати їх від мобільного зв'язку, так як IMEI в базу вони не вводили, питання відкрите.

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