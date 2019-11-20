Реєстрація сім-карток за паспортом: за і проти

Майже 90% мобільних абонентів в Україні є незареєстрованими. З метою запобігання шахрайству та тероризму в Україні хочуть запровадити обов'язкову реєстрацію сім-карток за паспортом.

За останній час в країні збільшилась кількість фейкових повідомлень про замінування. Повідомляють про закладену вибухівку в метро, аеропортах, вокзалах, поїздах, а також торгівельних центрах, університетах, лікарнях і навіть державних установах, на кшталт Офісу Президента і Верховної Ради.

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Зазвичай інформація про замінування не підтверджується, однак робота призупиняється, як мінімум, на кілька годин. За словами голови СБУ Івана Баканова, якщо картка буде продана за паспортом, "вийти" на "мінера" буде простіше.



Іван Баканов

Реєстрація сім-карток у світі

За останні 15 років реєстрація сім-карток стала обов'язковою в більше, ніж 80 країнах світу. Без паспорта її неможливо купити в Норвегії, Австралії, Індії, Бразилії, Болівії, Перу, Еквадорі і багатьох інших країнах.

В Польщі таку норму ввели в 2016 році. Дотримуватися її мають не тільки поляки, а й іноземці.

Ми мали 5 місяців, щоб прийти з паспортом у відділення оператора і там треба було реєструвати сім-карту. Ця система дуже розбудована, і коли хтось хоче купити сімку у салоні оператора, на заправці, в кіоску – на місці при покупці треба показати паспорт,

– пояснив мешканець Польщі, українець Олександр Перевертов.

Законопроєкти про реєстрацію сім-карток

В Україні вперше таку ініціативу озвучили ще у 2012 році, а у 2014-му навіть за неї проголосували. Щоправда, у пакеті "диктаторських законів 16 січня", які скасували майже одразу.

Що таке "диктаторські закони"?

16 січня 2014 Рада ухвалила ряд законів, які отримали назву "диктаторські", оскільки вони суттєво обмежували права громадян, надавали більшу свободу дій для покарання учасників акцій протесту. Засідання відбулося з грубим порушенням регламенту: нардепи голосували підняттям руки, а тексти стали доступні тільки після того, як депутати їх ухвалили.

Варто зазначити, що на початку вересня Верховна Рада розглянула законопроєкт №1083 "Про електронні комунікації". Він передбачав реєстрацію мобільних абонентів, а також мав зобов’язати українців підписати з мобільними операторами письмові угоди чи передати їм свої паспортні дані.

Однак, тоді закон був відкликаний. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, закон має бути повністю перероблений, враховуючи європейські практики.



Михайло Федоров

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Як реагують українці?

Думки українців щодо цього питання розділилися. Одні підтримують ідею реєестрації сім-карток за паспортом, і вважають, що це нормальна світова практика. Однак, на думку інших – це лише марна трата часу.

За словами голови правління Центру громадських свобод Анастасії Матвійчук, така практика може зіграти проти громадських свобод.

Це буде явно використовуватися, в тому числі, для різних незаконних дій – чи то переслідування, чи то зливання комерційної інформації,

– прокоментувала правозахисниця.

В той же час мобільні оператори зауважують, що телефонне шахрайство вже давно перестало бути внутрішньою проблемою. Керівник департаменту кооперативних комунікацій Lifecell Денис Казван відзначив, що є випадки, коли шахраї з Європи приїзжають в Україну, купують по пів тисячі і більше сім-карток, вивозять їх туди, щоб потім їх використовувати і до них прив'язувати якісь нелегальні сервіси, тому що вони не ідентифіковані.