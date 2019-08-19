Рейтинг найпопулярніших додатків у світі

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Що завантажували на смартфони у липні
Що завантажували на смартфони у липні / unsplash.com

Платформа Sensor Tower проаналізувала дані щодо завантаження додатків з магазинів Google Play App Store. Експерти сформували рейтинг додатків, які найбільше завантажували у липні 2019 року.

Згідно з рейтингом Sensor Tower, найпопулярнішим додатком став Facebook, який завантажили 56 мільйонів разів на місяць. На другому місці додаток TikTok – понад 53,5 мільйонів завантажень.

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Серед інших популярних додатків є Instagram, Likee і Snapchat. Далі йде додаток HAGO. Twitter займає 7 сходинку. А два останні місця займають додатки Pinterest та Helo – 9 та 10 сходинка.

Рейтинг найпопулярніших додатків у світі

Рейтинг найпопулярніших додатків 

Що завантажували на iPhone. При цьому App Store додатком, який завантажували найактивніше, став Tiktok. На другому місці Instagram, на третьому 0 Facebook.

Найпопулярніші додатки на Android. У Google Play Store найпопулярнішим застосунком виявився ​​Facebook. Далі йде Tiktok. а платформа для створення відео Likee на третьому місці.

Дані щодо завантаження додатків були зібрані з 1 липня по 31 липня 2019 року. При цьому експерти не враховували дані про вже завантажені програми. Сторонні магазини в Android також не додали у рейтинг.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Facebook Instagram iPhone Android Додатки
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