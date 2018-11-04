Рейтинг найпотужніших смартфонів жовтня

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Рейтинг очолив Huawei Mate 20
Рейтинг очолив Huawei Mate 20 / topmob.org

Популярний бенчмарк AnTuTu підготував свій традиційний рейтинг найпродуктивніших смартфонів на базі Android. Цікаво, що незмінний лідер минулих місяців – ігровий Xiaomi Black Shark опустився одразу на 5 позицію.

Рейтинг розмістили на сайті AnTuTu.

А от перші три позиції займають смартфони від Huawei. Так, перше місце займає Huawei Mate 20 з результатом 311 840 балів. На другій сходинці – Mate 20 Pro з 307 693 балів. А на третій сходинці ігровий Huawei Mate 20 X – 303112 балів.

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Ігрові смартфони від Xiaomi – новий Black Shark 2 та його попередник займають четверте і п'яте місця відповідно.

Рейтинг найпотужніших смартфонів жовтня

Найпотужніші смартфони жовтня 

За ними йде флагманський Meizu 16th, а на сьомій позиції – OnePlus 6. Далі у рейтингу ще один ігровий пристрій Asus ROG Phone. Дев'яте і десяте місця займають Smartisan Nut R1 та Nubia Z18.

Що таке бенчмарк AnTuTu?Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Huawei
Джерело: Техно
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