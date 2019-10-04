Режим доповненої реальності в Google Maps доступний українцям

Близько 2 місяців тому компанія Google запустила бета-тестування режиму доповненої реальності в додатку "Карти". Тільки тепер AR-режим добрався до українських користувачів і вони отримали змогу його протестувати.

AR-режим. Ще в лютому Google почала тестування AR-режиму в "Картах", щоб полегшити користувачам орієнтування на місцевості, повідомляє "Інформатор Tech".

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Як це працює? Незважаючи на те, що це все ще бета-версія, працює вона стабільно і справно. Запустити режим простіше простого: досить вибрати в Google Maps пункт призначення, натиснути "Прокласти маршрут" і потім в лівому нижньому кутку екрану з'явиться іконка переходу в AR-режим.

Після цього залишається тільки слідувати вказівниками які накладаються поверх зображення вулиць через камеру смартфона в реальному часі.



Приклад роботи режиму доповненої реальності в Google Maps



Приклад роботи режиму доповненої реальності в Google Maps

Google рекомендує використовувати смартфон в якості підказки і не дивитися в нього постійно, щоб уникнути зіткнень.

Режим інкогніто. В Google Maps також додали режим інкогніто, при якому програма не буде зберігати дані користувача. Приховування інформації також передбачає, що програма не буде аналізувати цю інформацію для рекомендацій.

Щоб включити режим інкогніто, треба вибрати відповідний режим в налаштуваннях облікового запису. На Android опція запрацює найближчими тижнями, пізніше вона з'явиться й на iOS.

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