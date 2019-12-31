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Рік супергероїв: найпопулярніші запити "Вікіпедії" в 2019 році

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Найпопулярніші запити "Вікіпедії" в 2019 році / Фото з вільних джерел

"Головна енциклопедія планети" вирішила також підбити підсумки 2019 року. Адміністрація "Вікепедії" вирішила опублікувати рейтинг запитів, які найчастіше шукали користувачі.

Зауважимо, за статистикою, в 2019 році кількість відвідувань "Вікіпедії" склала понад 260 мільярдів, повідомляє Gizmodo.

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Що найчастіше шукали

Згідно з тією ж статистикою, 2019 рік увійде в історію як рік супергероїв. Сторінку з описом фільму "Месники: Фінал" подивилися майже 44 мільйони користувачів. Ще один фільм за коміксами, "Джокер", набрав 22 мільйони переглядів. Трохи відстав запит про список фільмів кіновсесвіту Марвел – 21,4 мільйона.

Замикає десятку популярний актор Кіану Рівз (16,6 мільйона переглядів), який поки не знявся у фільмі про супергероїв, але встиг наробити багато шуму фільмом про Джона Віка і роллю в одній з найбільш очікуваних ігор 2020 року – Cyberpunk 2077.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

 

Відвідувачів "Вікіпедії" також цікавили серіали і популярні особистості. Сторінку з фільмом "Чорнобиль" подивилися 25 мільйонів осіб.

Особливий інтерес у користувачів в 2019 році викликали пісні американської співачки Біллі Айліш, а також "вічно молодого" Фредді Меркьюрі.

Рейтинг найпопулярніших запитів у "Вікіпедії"

  1. "Месники: Фінал" – 43 847 319 переглядів
  2. Знаменитості, які померли в 2019 році – 36 916 847 переглядів
  3. Тед Банді – 29 062 988 переглядів
  4. Фредді Меркьюрі – 26 858 123 перегляду
  5. "Чорнобиль" (серіал) – 25 195 814 переглядів
  6. Список найкасовіших фільмів – 24 547 640 переглядів
  7. "Джокер" (фільм 2019 рік) – 22 062 357 переглядів
  8. Список фільмів кіновсесвіту Марвел – 21 467 603 переглядів
  9. Біллі Айліш – 19 638 478 переглядів
  10. Кіану Рівз – 16 622 576 переглядів

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Wikipedia
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