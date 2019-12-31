Рік супергероїв: найпопулярніші запити "Вікіпедії" в 2019 році
"Головна енциклопедія планети" вирішила також підбити підсумки 2019 року. Адміністрація "Вікепедії" вирішила опублікувати рейтинг запитів, які найчастіше шукали користувачі.
Зауважимо, за статистикою, в 2019 році кількість відвідувань "Вікіпедії" склала понад 260 мільярдів, повідомляє Gizmodo.
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Що найчастіше шукали
Згідно з тією ж статистикою, 2019 рік увійде в історію як рік супергероїв. Сторінку з описом фільму "Месники: Фінал" подивилися майже 44 мільйони користувачів. Ще один фільм за коміксами, "Джокер", набрав 22 мільйони переглядів. Трохи відстав запит про список фільмів кіновсесвіту Марвел – 21,4 мільйона.
Замикає десятку популярний актор Кіану Рівз (16,6 мільйона переглядів), який поки не знявся у фільмі про супергероїв, але встиг наробити багато шуму фільмом про Джона Віка і роллю в одній з найбільш очікуваних ігор 2020 року – Cyberpunk 2077.
Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео
Відвідувачів "Вікіпедії" також цікавили серіали і популярні особистості. Сторінку з фільмом "Чорнобиль" подивилися 25 мільйонів осіб.
Особливий інтерес у користувачів в 2019 році викликали пісні американської співачки Біллі Айліш, а також "вічно молодого" Фредді Меркьюрі.
Рейтинг найпопулярніших запитів у "Вікіпедії"
- "Месники: Фінал" – 43 847 319 переглядів
- Знаменитості, які померли в 2019 році – 36 916 847 переглядів
- Тед Банді – 29 062 988 переглядів
- Фредді Меркьюрі – 26 858 123 перегляду
- "Чорнобиль" (серіал) – 25 195 814 переглядів
- Список найкасовіших фільмів – 24 547 640 переглядів
- "Джокер" (фільм 2019 рік) – 22 062 357 переглядів
- Список фільмів кіновсесвіту Марвел – 21 467 603 переглядів
- Біллі Айліш – 19 638 478 переглядів
- Кіану Рівз – 16 622 576 переглядів
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