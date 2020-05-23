На ринку смартфонів в 2020 році очікується суттєвий спад: в чому причина

За оцінками, в минулому році по всьому світу було відвантажено приблизно 1,36 мільярда "розумних" мобільних телефонів. У поточному році, як очікують мпеціалісти, ринок просяде на 15,4%. В результаті, поставки знизяться до 1,15 мільярда штук.

Причиною такого суттєвого просідання ринку стала пандемія коронавірусу, яка охопила планету. Аналітики DigiTimes Research прогнозують, що поставки смартфонів в глобальному масштабі в 2020 році серйозно скоротяться.

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Аналітичні дані

Слабкий попит серед споживачів підірве ODM-поставки смартфонів. За підсумками року тут очікується 13,6% скорочення. Обсяг сегменту в чисельному вираженні складе 260 мільйонів штук.

Дещо згладити негативний ефект від коронавірусу на ринку смартфонів допоможе розвиток мобільних мереж п'ятого покоління, яке стимулює придбання нових 5G-апаратів користувачами. Однак в цілому галузь стільникових апаратів очікують далеко не кращі часи.

Як відреагували лідери ринку

Аналітики зазначають, що компанії, які займають домінуюче положення на ринку – Samsung Electronics, Huawei і Apple – вже скоригували в меншу сторону заплановані на 2020 рік показники поставок.

Apple

Зокрема, Apple знизила замовлення на збірку смартфонів iPhone 11 в другому і третьому кварталах.

Huawei

Щодо Huawei то китайський вендор прогнозує 20-процентне зниження продажів своїх Android-апаратів. З огляду на те, що в 2019 році Huawei реалізувала 240 мільйонів смартфонів, в цьому році показник повинен зменшитися до 190-200 мільйонів штук.

Щоправда деякі аналітики пов'язують майбутнє скорочення не стільки з наслідками пандемії, скільки з впливом американських санкцій, через які Huawei не може використовувати сервіси Google в своїх пристроях.

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Samsung

Що стосується Samsung, то аналітики стурбовані подальшими перспективами її мобільного бізнесу. Чи Чже Юн (Lee Jae-yun) з Yuanta Securities пророкує, що поставки смартфонів південнокорейського вендора в 2020 році не перевищать 250 мільйонів штук, хоча спочатку компанія розраховувала на результат понад 300 мільйонів пристроїв.

Ринкові експерти сходяться на думці, що коронавірус серйозно позначається на глобальному бізнесі та економіці в цілому.