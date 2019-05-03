Ринок розумних годинників стрімко зростає: лідер незмінний

Ринок розумних годинників продовжує стрімко зростати. У першому кварталі 2019 року обсяги поставок ґаджетів збільшилось майже наполовину (48%).

Як пише phonearena.com, у цьому сегменті ринку й далі домінує компанія Apple із лінійкою Apple Watch. Вони займають 35,8% частки ринку.

Загалом, обсяги поставок Apple Watch за рік зросли на 49%. Це завдяки популярності нового покоління Apple Watch Series 4.

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На другому місці опинилась компанія Samsung, на її частку припадає 11,1% ринку. Цікаво, що за рік Samsung змогла наростити поставки на 127%.

Третю, четверту і п'яту сходинки рейтингу посіли бренди Imoo, Fitbit і Xiaomi Amazfit, відповідно.

Чому Apple Watch Series 4 такий популярний. Найцікавішою функцією нового покоління розумного годинника стала здатність робити електрокардіограму. Наразі такої функції немає у жодному розумному годиннику.

Ще одна важлива перевага нового Apple Watch – фіксація падіння власника. Якщо користувач падає і деякий час не проявляє активність, то годинник сам дзвонить у швидку.

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