Ринок розробки ігор в Україні: рейтинг найбільших компаній

Організації UNIT.City і Achievers Hub провели презентацію у Києві, де прозвітували про дослідження українського геймдев-ринку. Зокрема, у дослідженні сформовано рейтинг найбільших компаній галузі за кількістю співробітників.

Про це пише ain.ua.

Очолює рейтинг компанія Plarium. Далі йдуть компанії Ubisoft та Wargaming. Більшість компаній галузі (84%) створюють ігри для мобільних платформ, зокрема для iOS і Android.

Читайте також: Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2

Також більше половини компаній створюють або планують створювати ігри для VR/AR-пристроїв (пристрої віртуальної та доповненої реальності).

Найпопулярніші жанри в українській ігровий розробці - Action (40%) і Adventure (42%)

Графічна карта українських виробників ігор виглядає таким чином:

Перша десятка компаній в Україні за розміром штату виглядає так:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно