Ринок розробки ігор в Україні: рейтинг найбільших компаній

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Рейтинг українських розробників ігор очолює Plarium
Рейтинг українських розробників ігор очолює Plarium / company.plarium.com

Організації UNIT.City і Achievers Hub провели презентацію у Києві, де прозвітували про дослідження українського геймдев-ринку. Зокрема, у дослідженні сформовано рейтинг найбільших компаній галузі за кількістю співробітників.

Про це пише ain.ua.

Очолює рейтинг компанія Plarium. Далі йдуть компанії Ubisoft та Wargaming. Більшість компаній галузі (84%) створюють ігри для мобільних платформ, зокрема для iOS і Android.

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Також більше половини компаній створюють або планують створювати ігри для VR/AR-пристроїв (пристрої віртуальної та доповненої реальності).

Найпопулярніші жанри в українській ігровий розробці - Action (40%) і Adventure (42%)

Графічна карта українських виробників ігор виглядає таким чином:

Ринок створення ігор в Україні

Перша десятка компаній в Україні за розміром штату виглядає так:

Ринок створення ігор в Україні

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Теги: Техно IT-бізнес Ігри
Джерело: Техно
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