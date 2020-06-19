Мінцифри у співпраці з Академією електронного управління (eGA) розпочало діяльність з удосконалення рівня кібербезпеки в установах українського державного сектору.

Відомство зазначає, що у рамках проєкту "Підготовленість до кібербезпеки в українських державних органах влади" фахівці з кібербезпеки eGA допомагатимуть у розробці, введенні в експлуатацію та проведенні тестів на безпеку та у навчанні керівників задля покращення розуміння ними необхідності таких тестувань.

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Для чого це робиться

Головною метою є підвищення спроможності державних органів оцінювати власну безпеку своїх інформаційних систем та впровадження необхідних процедур тестування безпеки.

В рамках проєкту вибрані органи державної влади проведуть одноразові тестування критично важливих систем. За результатами тестів власники систем зможуть вжити належних заходів для запобігання реальним кібератакам.

На думку першого заступника міністра цифрової трансформації України Олексія Вискуба, безпечні інформаційні системи державних органів надзвичайно важливі для успіху цифрових реформ.

Ми хочемо ефективно співпрацювати з нашими партнерами задля підвищення компетенції у сфері кібербезпеки українських державних органів… Їхня безпека та стійкість мають вирішальне значення для розвитку надійних та сталих цифрових послуг для громадян,

– зазначив чиновник.

Зазначається, що проєкт також реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії та USAID.