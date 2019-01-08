Ризикована місія: SpaceX через місяць запустить корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9

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SpaceX через місяць запустить корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9
SpaceX через місяць запустить корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9 / uk.wikipedia.org

Через місяць компанія SpaceX, яку очолює відомий підприємець Ілон Маск, запустить в космос корабель Crew Dragon і ракету-носій Falcon 9. Цей політ стане тестовим без екіпажу.

Про це повідомляє Ars Technica.

Ще один політ вже з астронавтами на борту запланований на літо.

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Для польотів з екіпажем компанія SpaceX кардинально змінила ракету Dragon, включаючи переміщення сонячних панелей з крил.

Це справді ризикована місія як для SpaceX, так і для NASA. Адже ця ракета і космічний корабель ніколи не літали разом в цю конфігурацію.

"Так, це буде надзвичайно інтенсивно. Ранні польоти особливо небезпечні, тому що є багато нового обладнання", - написав Маск у мікроблозі.

Якщо місія стане успішною, то це дасть змогу SpaceX стати першою приватною компанією, яка запустить людей в космос. Для NASA це повернуло б можливість виводити своїх астронавтів на орбіту і на борт Міжнародної космічної станції без допомоги російських ракет.

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Теги: Техно Космос SpaceX МКС
Джерело: Техно
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