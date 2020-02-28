Roadrunner: секретний проєкт Маска з виробництва дешевих акумуляторів

Секретний проєкт Ілона Маска Roadrunner обіцяє дешеві і місткі батареї зі збільшеним запасом ходу. Ходять чутки, що на конференції Tesla Company Day у квітні компанія покаже один з таких акумуляторів в дії.

Протягом кількох останніх місяців Tesla натякає на те, що незабаром компанія сама займеться виробництвом акумуляторів для своїх електромобілів. Все почалося з придбання стартапа Maxwell, розробника суперконденсаторів. Потім, на зустрічі з акціонерами, глава Tesla підтвердив, що збирається запустити виробництво власних батарей, повідомляє Electrek.

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Секретний план Маска

Як зазначає джерело видання, секретний проєкт Маска має назву Roadrunner, а його мета – серійне виробництво нових елементів живлення, дешевших і з підвищеною щільністю енергії. У них будуть залучені технології, які розробляють команди фахівців компанії, включаючи вчених з Канади під керівництвом Джеффа Дана. Роботи ведуться в таємниці протягом декількох місяців.

Tesla вже проводила випробування прототипу батарей, які розробляють в рамках проєкту Roadrunner. Керівництво компанії вважає, що нові елементи живлення з'являться в акумуляторах для електромобілів, а також, можливо, в промислових системах зберігання енергії.

Подейкують, що Маск наполягає, щоб одну з нових батарей встановили в Model S або Model X і представили на квітневому заході Tesla Company Day.

До слова, нещодавно з'явилися відомості, що Tesla може почати використовувати літій-залізо-фосфатні акумулятори замість нікель-магній-кобальтових. Відмова від дорогого кобальту дозволить Маску або різко знизити вартість своїх машин для покупців, або помітно наростити прибуток Tesla.

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