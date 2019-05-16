Роберт Дауні-молодший став обличчям смартфону OnePlus 7 Pro

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Роберт Дауні-молодший став обличчям OnePlus 7 Pro
Роберт Дауні-молодший став обличчям OnePlus 7 Pro / Medianews4u.com

OnePlus оголосила про те, що до її промо-кампанії на підтримку OnePlus 7 Pro приєднався Роберт Дауні-молодший. Сторони підписали довгострокову угоду, в рамках якої актор, котрий відомий за роллю Залізної людини студії Marvel. Актор візьме участь у низці заходів бренду в Індії і Китаї.

За словами OnePlus, Роберт є найкращим втіленням філософії Never Settle і прагнення до самовдосконалення, шляхом якого рухається OnePlus. 

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Дауні-молодший зазначив, що його завдання - допомогти молодій команді створити промо-кампанію, створену на принципах якості та майстерності. Раніше Роберт Дауні-молодший вже брав участь в подібних проектах, але тоді залучити зірку до співпраці змогла тайванська HTC.

Для молодої китайської компанії цей крок є важливим з точки зору подальшого розвитку і позиціонування себе та OnePlus 7 Pro в якості преміального продукту.

Я радий, що такий молодий бренд йде проти всіх на технологічному ринку. Я вже ознайомився з OnePlus 7 Pro, і увага до деталей в поєднанні з інноваційним дизайном дійсно вражає,
– зазначив Роберт Дауні-молодший.

Найближчим часом можна чекати відео із актором у головній ролі. Ну а OnePlus 7 Pro вже надходить у продаж в ключових регіонах світу.

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Теги: Техно Новини Техно Голлівуд OnePlus Смартфони
Джерело: Техно 24
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