Роберт Дауні-молодший став обличчям смартфону OnePlus 7 Pro

OnePlus оголосила про те, що до її промо-кампанії на підтримку OnePlus 7 Pro приєднався Роберт Дауні-молодший. Сторони підписали довгострокову угоду, в рамках якої актор, котрий відомий за роллю Залізної людини студії Marvel. Актор візьме участь у низці заходів бренду в Індії і Китаї.

За словами OnePlus, Роберт є найкращим втіленням філософії Never Settle і прагнення до самовдосконалення, шляхом якого рухається OnePlus.

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Дауні-молодший зазначив, що його завдання - допомогти молодій команді створити промо-кампанію, створену на принципах якості та майстерності. Раніше Роберт Дауні-молодший вже брав участь в подібних проектах, але тоді залучити зірку до співпраці змогла тайванська HTC.

Wow！！

Robert Downey Jr × OnePlus pic.twitter.com/rnmwoacQQO — Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2019

Для молодої китайської компанії цей крок є важливим з точки зору подальшого розвитку і позиціонування себе та OnePlus 7 Pro в якості преміального продукту.

Я радий, що такий молодий бренд йде проти всіх на технологічному ринку. Я вже ознайомився з OnePlus 7 Pro, і увага до деталей в поєднанні з інноваційним дизайном дійсно вражає,

– зазначив Роберт Дауні-молодший.

Найближчим часом можна чекати відео із актором у головній ролі. Ну а OnePlus 7 Pro вже надходить у продаж в ключових регіонах світу.

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