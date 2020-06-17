Завершивши цикл випробувань фірмового робота Spot, компанія Boston Dynamics оголосила про старт роздрібних продажів незвичайної моделі. Чотириногий робопес здатний долати перешкоди на місцевості, нести поліцейську службу або просто грати у футбол — все залежить від уподобань власника.

Але щоб завести механічного вихованця, доведеться розлучитися з чималою сумою, на яку можна купити новий електрокар або квартиру, повідомляє cnet.

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Кого може зацікавити Spot

Розробники позиціонують Spot як інструмент для дослідження потенційно небезпечних для людини місць або транспорту для перевезення вантажів. Управління роботом здійснюється за допомогою спеціального контролера, що дозволяє контролювати пристрій вручну або задавати маршрут за допомогою системи навігації Autowalk.

Виробник зазначає, що Spot не сертифікований як побутовий прилад. Використання чотириногого робота на відстані менше двох метрів від людини неприпустимо, а оператор, що керує пристроєм, зобов'язаний переконатися, що оточуючі навчені безпечній поведінці неподалік від Spot.

Відео робота Spot:

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Ціна робота Spot

Boston Dynamics вже запустила серійне виробництво робопса і оголосила про початок його вільного продажу. Наразі придбати робота можна лише на території США і не більше двох пристроїв в одні руки. Роздрібна вартість новинки становить 74 500 доларів (1 995 073 гривні).