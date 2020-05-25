Робопса Spot навчили пасти овець: кумедне відео

Робот виробництва Boston Dynamics постійно вивчає нові трюки. Так, він чудово впорався з роллю їздового собаки, а також з честю служив у поліції. Зараз у нього з'явилося завдання підвищеної складності: Spot буде випасатиме овець на безкрайніх рівнинах Нової Зеландії.

Творці Spot прагнуть всіма силами показати, що це не просто іграшка. Тепер робопес займеться дійсно собачою справою, розповідає engadget.

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Як навчають робота

Навчати Spot премудростям пастушого ремесла взялася компанія Rocos. Вона прагне натренувати його таким чином, щоб "пес" міг стежити за вівцями у повністю автономному режимі.

Крім випасання овець, Spot планують використовувати для збору і посадки врожаю, а також складання карт місцевості. У цьому йому допоможе інфрачервона камера і LiDAR.

Відео демонструє Spot в роботі:

Завдяки новому ПЗ й низці датчиків, робопсом можна буде керувати з будь-якої точки світу. За словами представників Rocos, у найближчому майбутньому власники овець зможуть наглядати за своїм стадом віддалено, спостерігаючи, як з цією місією справляється Spot.

До речі, раніше компанія Boston Dynamics навчила свого робопса ідентифікувати й знаходити серед перехожих тих, у кого є підозра на коронавірус.