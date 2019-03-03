Робот-бог: цікава розробка японських вчених

У Японії створили робота-бога. Він буде проповідувати в буддійському храмі. Так до буддизму хочуть залучити молодь.

У Японії створили робота у вигляді богині милосердя Каннон − одного з основних буддійських божеств, про це пише The Telegraph. Робота розробили на прохання храму Кодайдзі в Кіото. Він буде проповідувати вчення Будди так, щоб це було зрозуміло молодим людям.

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Ми хочемо, щоб якогомога більше людей прийшли побачити робота і замислилися над сенсом буддизму,

− каже священик храму Теншо Ґото.

На створення робота витратили майже мільйон доларів. Каннон має зріст 195 сантиментрів і важить майже 60 кілограмів. Його обличчя та руки вкриті силіконом, а в лівому оці встановлена камера. Проповідь робота супроводжуватимуть японські та англійські субтитри.

Дивіться відео, як робот-бог проповідує у японському храмі:

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