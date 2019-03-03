Робот-бог: цікава розробка японських вчених

165 Читать новость на русском
Як японцям робот буддизм проповідуватиме
Як японцям робот буддизм проповідуватиме / Mirinteresen.net

У Японії створили робота-бога. Він буде проповідувати в буддійському храмі. Так до буддизму хочуть залучити молодь.

У Японії створили робота у вигляді богині милосердя Каннон − одного з основних буддійських божеств, про це пише The Telegraph. Робота розробили на прохання храму Кодайдзі в Кіото. Він буде проповідувати вчення Будди так, щоб це було зрозуміло молодим людям.

Читайте також: Перша віртуальна жінка-ведуча запрацювала в Китаї: як вона виглядає

Ми хочемо, щоб якогомога більше людей прийшли побачити робота і замислилися над сенсом буддизму,
 − каже священик храму Теншо Ґото.

На створення робота витратили майже мільйон доларів. Каннон має зріст 195 сантиментрів і важить майже 60 кілограмів. Його обличчя та руки вкриті силіконом, а в лівому оці встановлена камера. Проповідь робота супроводжуватимуть японські та англійські субтитри.
 
Дивіться відео, як робот-бог проповідує у японському храмі:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Злодії вкрали 120 тисяч фунтів стерлінгів за допомогою пилососа: фото
сьогодні
2445
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
2 березня 20:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
1802
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
2 березня 18:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
5528
Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? – опитування
1 березня 19:08 Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? – опитування
319
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
27 лютого 19:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
931
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1536
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук