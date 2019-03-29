Робот Handle від Boston Dynamics отримав нові навички: відео

Компанія Boston Dynamics, яка працює над створенням роботів, які здатні бігати, стрибати та робити сальто, поділилася новим відео. Головним героєм ролика став "переосмислений" робот на колесах Handle, якого вперше представили в лютому 2017 року.

Якщо рання версія Handle проявляла незвичайну вправність у стрибках через перешкоди і здатність вільно переміщатися по різній місцевості зі складним рельєфом, то тепер її оснастили захопленням на присоску і "навчили" більш практичним навичкам – переміщати вантажі на складі, повідомили в Boston Dynamics.

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Основні навички. Нова версія робота виглядає трохи більшою, ніж попередник. І на цей раз оновлений Handle дійсно дуже хороший в укладанні коробок. Як повідомляє компанія, вага коробок становить 11 фунтів (5 кілограм), але роботу "під силу" переносити вантажі вагою до 33 фунтів (15 кілограм).

Робот Handle працює на складі – дивіться відео

Робот Handle може автономно виконувати укладку коробок на піддони, а також перекладання з піддонів після ініціалізації ідентифікаторів товарної позиції (SKU). Його бортова система візуального розпізнавання відстежує марковані для навігації піддони і знаходить окремі ящики для захоплення і розміщення.

Ймовірність комерційного застосування. Звичайно, це відео не повинно сприйматися як явна ознака того, що компанія рухається в даному напрямку. Крім того, важко уявити собі настільки просунутого робота, як Handle, на виконанні складських робіт, адже це занадто дороге задоволення.

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