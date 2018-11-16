Робота навчили мити туалет

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Робот-прибиральник
Робот-прибиральник

Німецькі вчені з Університету Кобленца-Ландау розробили цікавого робота, головна функція якого полягає у прибиранні туалетів.

Про це пише N +1.

Робот створений на базі маніпулятора TIAGo, до якого приєднані дві губки: ними робот і користується для читки унітазу.

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Роботів часто створюють як прибиральників. Однак, їхня класична робота – збирати сміття або ж розставляти предмети по місцях. А от навчити роботів мити – складне завдання, адже машина має взаємодіяти з миючим предметом.

Робота навчили мити туалети

Робот-прибиральник 

Робот оснащений вбудованою камерою, яка розпізнає сидіння унітазу і використовує губки для того, щоб почистити його.

Німці створили робота-прибиральника: відео 

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Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: Техно
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