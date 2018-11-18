Робота навчили передавати мову жестами

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Робота навчили передавати мову жестами
Робота навчили передавати мову жестами / Фото з вільних джерел

Корейські науковці навчили тривимірну систему супроводжувати мовлення жестами, використавши для цього 52 години записів виступів спікерів на TED Talks. За допомогою алгоритму розмітки OpenPose та нейромережі їм вдалося навчити систему супроводжувати синтезовану мову правдоподібними жестами, а також використовувати її для управління людиноподібним роботом.

Про це повідомляє arXiv.org.

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Вчені із Науково-дослідного інституту електроніки і телекомунікацій (ETRI) і Корейського інституту передових технологій (KAIST) вирішили навчити робота невербальній комунікації – жестам. Для цього вони зібрали датасет з 52 годин записів виступів спікерів на конференціях TED Talks.

Жести людей на відео були розмічені за допомогою відкритого алгоритму OpenPose (використовувалися тільки рухи голови, торса і рук). В результаті вийшла система, яка відтворює положення тіла в тривимірному просторі відповідно до синтезованої промови.

NAO
Робот NAO навчився відворювати мовлення жестами

Потім вчені попросили 46 осіб оцінити за шкалою від 1 до 5, наскільки жести, які супроводжують мову, антропоморфні, відповідають сказаному і приємні на вигляд. Виявилося, що відтворені алгоритмом жести перевершили за всіма параметрами всі інші методи.

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Отриману систему використовували в гуманоїдному роботі NAO (він часто використовується в дослідженнях взаємодії роботів з людьми): автори роботи стверджують, що нейромережі вдалося успішно відтворити задані йому комбінації рухів.

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Теги: Техно Штучний інтелект Південна Корея робототехніка
Джерело: Техно
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