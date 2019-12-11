Роботи знищать середній клас, і це станеться швидше ніж ми очікували

Експерт з нанотехнологій, письменник і футуролог Рой Цезана попереджає про те, що вже зовсім скоро середній клас може зникнути повністю, а розкол суспільства на багатих і бідних загостриться. Все це відбудеться швидше, ніж ми думаємо, і приведе нас до майбутнього, яке зараз ми не можемо передбачити.

Численні прогнози, в тому числі, аналітиків Світового економічного форуму, стверджують, що автоматизація виробництва не тільки позбавить роботи мільйонів людей, а й одночасно створить нові робочі місця. Однак американський футуролог ізраїльського походження Рой Цезана вважає, що ставити питання таким чином безглуздо, пише Haaretz.

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Більш глибоке та цікаве питання полягає не в тому, чи будуть створені нові робочі місця, а в тому, де зникнуть старі і з'являться нові, або з якою швидкістю будуть виникати нові вимоги і попит на нові навички, спеціальності та досвід. Темпи зникнення одних завдань і появи інших змінюються, і це приголомшує,

– сказав він.

Всі доповіді говорять про технологічний прогрес, який вимагає від співробітників адаптуватися і постійно перенавчатися. Це відмінні слогани для підприємців, для яких подібні фірми і роблять свої дослідження, але варто поставити запитання: чи підходять такі поради для кожного працівника? Безсумнівно, і серед 50-річних є люди, готові пристосовуватися і отримувати нові навички, але чи багато їх?

Збільшення суспільного розколу

Останнім часом, судячи з доповіді Boston Consulting Group, фіксується зростання попиту на певні послуги, не пов'язані з цифровими технологіями.

Мовиться, наприклад, про сферу догляду за дітьми та людьми похилого віку, фітнес та поведінковий аналіз. Але на думку Цезани, це частина загальної проблеми. Навіть незважаючи на те, що технологія в останні сотні років створила багато робочих місць, вона привела і до розшарування суспільства.

Ті, хто працює в сфері, що вимагає високої кваліфікації, особливо в точних науках, заробляють в середньому більше, а низькокваліфіковані – менше. Це результат постійного припливу професіоналів, чиї робочі місця зникають через автоматизацію – і у яких був середній рівень кваліфікації.

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Сполучені Штати Бідних

У підсумку виходить суспільство з крихітною кількістю надбагатих і великою часткою бідних, що вже можна спостерігати на прикладі США. Середній клас поповнює ряди малозабезпечених, тому що, наприклад, фабрики закриваються, а виробництва переводять в Китай.

Зараз фабрики знову повертають в Штати, але це вже нікому не допоможе, тому що виробництва будуть автоматизовані, каже футуролог.

До 1970-х в США зарплата зростала паралельно з продуктивністю, але потім ситуація почала змінюватися. З 1974 по 2014 продуктивність зросла на 74%, а погодинна оплата – тільки на 9%. Цезана пояснює це тим, що в цей час фабрики почали автоматизувати і переводити в країни з дешевою робочою силою.

Вчений переконаний, що ці цифри означають кінець світу для середнього класу. Через кілька років людство наблизиться до ситуації, коли машини будуть працювати на рівні людини, а ще через деякий час – повністю замінять нас. І тоді всі прогнози виявляться марними. Ми не знаємо, що станеться потім – тому що жодному разі за всю історію людства такого ще не було.

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