Роботів навчили мити хмарочоси: футуристичні фото і відео

Ізраїльський стартап Skyline Robotics розробив роботів для миття вікон у висотних будівлях.

Як переконують розробники, роботизовані машини миють вікна у 6 разів швидше, ніж звичайні робітники, і роблять це якісніше.

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До того ж такий винахід є безпечнішим для самих працівників, оскільки промисловий альпінізм вважають однією з найнебезпечніших професій.

Що таке Skyline Robotics?Винахід представляє собою рухому платформу, на якій закріплені роботизовані рухомі "руки" зі щітками.



Працівників, які до цього займались миттям вікон, не планують звільняти, їх вчитимуть як керувати роботами із землі.



Роботизовані руки миють хмарочоси у 6 разів швидше//Фото: skylinerobotics.com

Гендиректор стартапу Ярон Шварц пояснив, що для роботи роботизовані крани потребують 3D-карти будівель, аби знати "рельєф" споруди, розповів він CNN.

Таку карту завантажують у систему і вона самотужки вираховує усі нерівності та перешкоди на будівлі.



Роботи самотужки оминають перешкоди//Фото: skylinerobotics.com

Якщо під час миття хтось визирне з вікна, датчики на роботизованих руках також це врахують і оминуть перепону.

Skyline Robotics також дбають про довкілля, тому миття вікон відбувається без додавання шкідливих хімічних речовин та миючих засобів.



Роботизовані мийники хмарочосів дбають про довкілля//Фото: skylinerobotics.com

За допомогою спеціальної системи фільтрації з технологією зворотнього осмосу отримують добре очищену воду, яку здатна розчиняти пил, жир та іншого роду забруднення.

Дивіться, як роборуки миють хмарочоси: