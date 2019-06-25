Роботів навчили "відчувати" предмети

Команда дослідників із Массачусетського технологічного інституту працює над системою, яка допоможе роботам навчитися "відчувати" предмети. Передбачається, що роботи розпізнавати предмети на дотик.

Як повідомляє ресурс SlashGear, інженери MIT розробили датчик GelSight, який створює тактильні сигнали на основі зображення об'єктів і пророкує, до якого предмету і в якій його частині торкається маніпулятор роботизованої руки.

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Навчання ШІ. Для навчання системи використовувалася веб-камера, за допомогою якої було записано близько 12 000 роликів, які демонструють різні речі. Отримані записи після розбивки на кадри склали базу даних з більш ніж 3 мільйонів зображень, зіставлених з тактильними сигналами.

За словами вчених, на поточному етапі розробки робот може уявити відчуття дотику до плоскої поверхні або гострого краю.

Глава команди дослідників Юньчжу Лі стверджує: торкаючись оточуючого середовища, модель може передбачити взаємодію з предметом з чисто тактильних відчуттів. Він також зазначив, що якщо об'єднати два почуття (зір і дотик), можна розширити можливості робота і зменшити обсяг даних, необхідних для виконання завдань, які пов'язані з маніпулюванням і захопленням об'єктів.

Майбутнє розробки. У перспективі дослідники сподіваються розширити можливості моделі для підвищення точності взаємодій з навколишнім середовищем.

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