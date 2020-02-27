Роботизація в Україні: експерт пояснив, яким професіям загрожує зникнення

Все йде до того, що у близькому майбутньому найпростіші професії в Україні будуть автоматизовані. Адже навіщо людина там, де може працювати механізм.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

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Він наголосив: однозначно буде потрібен той, хто налаштовуватиме засоби автоматизації та дивитиметься, як вони працюють. Тобто зовсім людина з процесів не зникне.

Буде відбуватися заміна: як, наприклад, візник, який раніше управляв каретою, тепер управляє кермом автобусу. Це нормальні процеси розвитку. Не бачу в цьому нічого загрозливого,

– зазначив Воскобойник.

Експерт додав, що більшість звичайних робітничих професій у майбутньому справді зникнуть. Залишаться лише ті, де буде присутній людський фактор, тобто емпатія. А також ті, які пов'язані зі спілкуванням, комунікацією та управлінням.

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"В Голлівуді обговорюють навіть те, що рано чи пізно зникнуть автентичні актори. Бо простіше намалювати якийсь відеообраз, ніж платити людині десятки мільйонів доларів. Тож ця сфера також зазнаватиме змін", – запевнив Воскобойник.

Проте підкреслив, що важливо розуміти: якщо створити суспільства, в якому працюють лише роботи, постане питання – чим займатимуться звичайні люди і де вони зароблятимуть гроші, аби купувати товари та послуги, які вироблятимуть машини.

До слова, раніше для боротьби з коронавірусом Covid-19 китайський університет розробив робота, який може виявляти аномально високу температуру тіла у кількох осіб одночасно в містах з великим скупченням людей.

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