Робототехніки створили дрон з крилами на пір'ї голуба

Багато які з сучасних літальних апаратів нагадують птахів за формою крил, але це лише зовнішня схожість. Механіка польоту механічних безпілотників значно відрізняється від природних прототипів. Дослідники Стенфордського університету США створили дрон PigeonBot, який використовує рішення, запозичені в живій природі – в прямому сенсі.

На перший погляд, пристрій нагадує шкільну саморобку. Насправді для його створення знадобилася напружена робота цілого колективу дослідників. Лише після ретельного вивчення принципів роботи пташиних крил вдалося реалізувати розробку, повідомляє Techcrunch.

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Особливості розробки

Професор Девід Лентінк, який очолює проєкт, доручив своїй команді вивчити модель польоту звичайного голуба. Під час робіт оцінювалися рухи скелета птахів, включаючи рухи "зап'ястя" і "пальців" для управління 20 "основними" і 20 "допоміжними" пір'їнами.

Також вивчався рух пір'я у відповідь на зміну положення кісток. На відміну від класичного робота, птах немає потреби керувати кожним пером окремо – цим "автоматично" займаються еластичні тканини, що з'єднують пір'я й кістки. Крім того, з'ясувалося, що мікроструктура пір'я забезпечує їх зчеплення один з одним, дозволяючи перетворити крило в єдину поверхню.



Робототехніки ретельно дослідили роботу крила голуба під час польоту

Використавши 40 пір'їн голубів й легку раму, команда розробила просту літаючу машину. Для створення підіймальної сили крила не використовуються – її забезпечує класичний гвинт. Самі крила застосовуються для ефективних "пташиних" маневрів у повітрі. Зрозуміло, такі рішення не потрібні для авіалайнерів, що літають на довгі дистанції, але незамінні для малих безпілотників, яким необхідно швидко маневрувати на коротких дистанціях зі збереженням стійкості.



Демонстрація польоту дрона

Подальші розробки

Лентінк вже працює над прототипом робота, що використовує принципи біомеханіки польоту сокола – модель буде оснащена не тільки крилами, але й ногами (і, можливо, дзьобом). Паралельно розробники дрона детально вивчають роль пташиного хвоста при здійсненні маневрів.

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