Робовантажівки можуть докорінно змінити історію наземного транспорту

Глава стартапу Einride запевняє, що зараз люди мають змогу переписати історію сухопутного транспорту. Ця індустрія принципово не мінялася вже понад 100 років і щорічно спалює по 5 мільярдів барелів нафти.

Разом з тим, як на шляху впровадження легкових робомобілів виникають все нові складнощі, фокус уваги зміщується на вантажний транспорт. У цій області про успіхи регулярно рапортує ціла низка стартапів і великих компаній: Starsky Robotics, Thor Trucks, Ike, Pronto.ai, Aurora, TuSimple, а також Daimler і Volvo.

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Революція в індустрії

Einride – шведський стартап зі скромним, в рамках індустрії, фінансуванням, вже випробовує свої робовантажівки на дорогах. А його творець впевнений, що місця вистачить усім. Роберт Фалк готовий кожному пояснити, чому робовантажівки – найбільша бізнес-можливість в історії людства.

Сьогоднішні рішення не особливо розумні і екологічні, вони засновані на технологіях, винайдених понад століття тому. Галузь не оцифрована для нової ери,

– наголошує Фалк.

Головна перевага вантажних перевезень – їх передбачуваність. Близько 80% всіх поїздок повторюються, в них використовуються одні й ті ж транспортні засоби та повторювані маршрути.

Це знижує технічні перешкоди для впровадження робовантажівок, адже їм потрібно набагато менше інформації про дороги і умови, ніж у випадку з легковим автономним транспортом.

Що відомо про Einride?Шведський стартап, що був заснований в 2016. У жовтні він отримав чергове фінансування в розмірі 25 мільйонів і розширив програму випробувань. Рішення, яке пропонує стартап – це електричні автономні вантажні платформи, на шасі яких можна розмістити різні кузови. Рік тому компанія отримала перше комерційне замовлення і почала перевозити піддони з вантажем між складами логістичного гіганта Shenker.

Ми звертаємося до ринку, який щорічно спалює більше ніж 5 мільярдів барелів нафти для транспортування товару... Насправді у нас зараз є можливість, і я вважаю, що це найбільша бізнес-можливість в історії людства: переосмислити те, як ми возимо товари, і створити краще рішення для майбутнього,

– вважає засновник стартапу.

За останніми підрахунками ринок транспортних послуг протягом наступних 10 років перевищить 2 трильйони доларів. Фалк наголошує, що поступове та масове впровадження робовантажівок може знизити вартість перевезень більш ніж на 50%

До речі, нещодавно робовантажівка каліфорнійського стартапа Plus.ai самостійно перетнула територію США – від Тихого океану до Атлантичного. Вона рухалася з каліфорнійського Тулару до Квартауна в штаті Пенсильванія та перевозила 18 тонн вершкового масла.

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