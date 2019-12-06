Робовантажівку без кабіни випробують на дорогах Швеції

Розробник автономних вантажівок Einride підписав нову партнерську угоду з європейським відділенням Coca-Cola на проведення випробувань на громадських дорогах Швеції.

В угоді мовиться про перевезення газованої та іншої продукції бренду між складом Coca-Cola European Partners в передмісті Стокгольма і дистриб'юторськими центром Axfood, звідки потім напої будуть поширюватися до місцевих роздрібних магазинів, повідомляє TechCrunch.

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Для Coca-Cola ці випробування відкривають ще один шлях скорочення емісії парникових газів, оскільки технологія Eiride дозволить в майбутньому знизити викиди на 90%, у порівнянні з існуючими рішеннями.

Коли стартують тести

Випробування на громадських трасах почнуться в 2020 році, як тільки будуть обумовлені всі формальності зі шведськими регуляторами, і триватимуть кілька років.

Що відомо про Einride?Стартап заснований в 2016 році. У жовтні він отримав чергове фінансування в розмірі 25 мільйонів доларів і вже проводить випробування електричної автономної вантажівки T-pod з травня цього року.



Цей фургон перевозить по 15 стандартних піддонів з вантажами і проїжджає до 200 кілометрів на одній зарядці. Для цього в піддон інтегрована величезна батарея на 300 кВт-год. Місця для водія не передбачено, але в разі потреби віддалений оператор може взяти керування на себе.

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