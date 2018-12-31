Robugtix представила складного шестиногого робота Z6

Компанія Robugtix представила шестиногого робота Z6, який вміє складатися. До слова, робот може зменшити свій об'єм в кілька разів для зручності транспортування, а також він обладнаний камерою, яка передає відео в режимі реального часу на камеру оператора.

Про це повідомляє New Atlas.

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Інженери з китайської компанії Robugtix створили робота, який може зменшувати свій розмір в кілька разів і ставати досить малим, щоб поміститися навіть в звичайний рюкзак. Робот має шість ніг, що складаються з трьох сегментів з моторами. Кожна нога має три ступені свободи: вона може згинатися в двох місцях, а також повертатися горизонтально щодо основи. При цьому всі ноги закріплені таким чином, що при складанні вони не заважають один одному. Завдяки цьому робот, який в розкладеному стані має розмір 52 × 49 × 17 сантиметрів, складається в рівну конструкцію з розмірами 20 × 23 × 13,7 сантиметра.

Окрім того, робот оснащений камерою в центрі корпусу, яка в реальному часі транслює відео на пульт оператора. Для управління роботом використовується пульт з джойстиком і монітором для відео.

Розробники стверджують, що крім передачі відео робот також може переносити невеликі вантажі, однак на його фотографіях не видно кріплення для цього. Крім того, творці не показали таку можливість на демонстраційному відео.

Презентація Robugtix Z6 – дивіться відео

Компанія показала кілька прикладів використання робота. На демонстраційному ролику можна бачити, як він здатний не тільки ходити по рівній поверхні (швидкість переміщення в такому режимі складає 30 сантиметрів в секунду), а й підніматися по сходах, перевертаючись. Компанія не уточнює, коли робот надійде в продаж і якою буде його ціна.

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