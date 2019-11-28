Rockstar готує нову гру про епоху Середньовіччя: що про це відомо

За студією Rockstar Games серед користувачів закріпилося звання "авторів GTA", однак це не привід для компанії зупинятися лише на одній серії відеоігор. Після приголомшливого успіху Red Dead Redemption 2, розробники вирішили представити ще одну цікаву гру і на цей раз в дусі Середньовіччя.

Що відомо про витік

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Джерелом чуток, як це часто буває, став форум Reddit.

За даними користувача під ніком iknowstuff312, компанія Rockstar працює над екшеном з відкритим світом в середньовічному сеттінгу. Інформацію нібито злив інсайдер, який раніше ділився правдивими відомостями про Red Dead Redemption 2 і DLC для GTA Online.

Якщо вірити витоку, то саме ця гра, а не Grand Theft Auto VI або давно скасований Bully 2, стане наступним релізом студії.

Дата анонсу та виходу гри

Прем'єра нібито запланована на перший квартал 2021 року, а до анонса залишилося всього нічого.

Що відомо про гру

Про саму гру користувач майже нічого не розповів, за винятком дуже передбачуваної деталі: як зброя в ній виступлять мечі. До слова, згадки якогось Project Medieval з'являлися в мережі і раніше, так що скидати чутки з рахунків поки не варто.

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