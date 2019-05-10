Росія звинуватила SpaceX у доставці спирту на МКС: деталі

Росія передала NASA зауваження та питання щодо ймовірного викиду ізопропілового спирту в атмосферу МКС. Інцидент міг статися в березні після стикування нового космічного корабля SpaceX Crew Dragon із Міжнародною космічною станцією.

Про це заявив начальник Центру підготовки космонавтів Павло Власов пропагандистському ресурсу "РИА Новости", передає "Ліга.Новости".

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Що сталося? Власов стверджує, що після прибуття на МКС корабля США екіпаж відчув "незвичайний запах", а аналізатори повітря визначили в атмосфері станції підвищений вміст ізопропілового спирту: його концентрація склала близько 0,006 грама на метр кубічний.

Після цього на МКС увімкнули системи очищення повітря і концентрацію спирту знизили до 0,002 грама на метр кубічний.

Наскільки я знаю, через цей корабель стався викид в атмосферу МКС парів ізопропілового спирту (...) Всі зауваження видані, питання задані,

– підкреслив Власов.

Росія постійно співпрацює з NASA. Очільник ЦПК каже, що з питань роботи приватних космічних кораблів Москва спілкується з NASA, а не безпосередньо з компанією SpaceX Ілона Маска.

Що відомо про політ Crew Dragon? Нагадаємо, 2 березня 2019 корабель Crew Dragon компанії SpaceX запустили ракетою Falcon 9 з США. У тест-політ відправили всього 180 кілограм вантажів і манекен Ріплі в скафандрі.



3 березня корабель зістикувався з МКС, а через кілька днів успішно приводнився біля берегів Флориди.

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