Росіяни готують черговий запуск ракети: деталі місії

Роскосмос повідомив про те, що на космодром Байконур прибула ракета-носій "Протон-М", яка призначена для запуску космічного апарата "Спектр–РГ".

"Залізничний потяг з блоками ракети-носія "Протон-М", головним обтічником і розгінним блоком ДМ-03 прибув на Байконур. Автономна підготовка цих складових частин ракети космічного призначення "Протон-М" пройде в монтажно-випробувальному корпусі майданчика 92", – йдеться в повідомленні Роскосмосу.

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Що відомо про "Спектр-РГ" або "Спектр-Рентген-Гамма"? Це проект, націлений на створення орбітальної астрофізичної обсерваторії, призначеної для вивчення Всесвіту в рентгенівському діапазоні довжин хвиль.



Ракета "Протон-М" прибула на Байконур

За допомогою апарату вчені сподіваються в числі іншого зібрати нові дані про великі скупчення галактик і чорних дір. Обсерваторія отримає два ключові наукові інструменти: телескоп eRosita і телескоп ART-XC.

Коли відбудеться запуск ракети? Саму обсерваторію "Спектр-РГ" планується доставити на Байконур в кінці квітня. За попередніми даними, запуск ракети "Протон-М" попередньо намічений на 21-22 червня.



Запуск "Протон-М" запланували на червень

Що відомо про невдалий запуск росіянами ракети-носія "Союз"? Нагадаємо, у 2018 році "особливим" запуском відзначився Роскосмос, який не зміг із першого разу запустити ракету-носій "Союз-ФГ". 11 жовтня, 11:40 за Києвом, із космодрому Байконур (Казахстан) стартувала ракета-носій "Союз-ФГ", яка мала доправити екіпаж та вантаж на Міжнародну космічну станцію. Однак, вже за кілька хвилин після запуску на ракеті відключились двигуни.

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Через 119 секунд після запуску у ракеті аварійно відключились двигуни другого ступеня. Корабель навіть не встиг покинути межі атмосфери. Після цього спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут. Екіпажу вдалось евакуюватись.

За даними джерел російських ЗМІ, аварія з ракетою-носієм "Союз" могла трапитись через погане кріплення блоків. Так, один з блоків другого ступеня міг зачепити центральний блок під час віддалення.

У цьому випадку блок просто втратив орієнтацію, далі спрацювало аварійне вимикання двигунів другого ступеня. Після цього корабель відділився і спрацював аварійний парашут. Також джерело запевнило, що при підготовці запуску кораблів "Союз" контрольні наземні системи працювали правильно.

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