Росіянин втратив квартиру через електронний підпис

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Росіянин втратив квартиру через електронний підпис
Росіянин втратив квартиру через електронний підпис / dniprograd.org

Шахраї розробили нову схему обману користувачів. І коштує користувачам помилка дуже дорого. При чому хакери провели операцію за допомогою інтернет-порталу Росреєстр. В наслідок чого росіянин втратив квартиру у Москві.

Як передає російське видання "Коммерсант", внаслідок шахрайської схеми чоловік “подарував” свою квартиру невідомому, скріпивши договір електронним підписом. Про це свідчили дані реєстру.

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Деталі історії. Чоловік отримав квартиру у спадок кілька років тому. Нещодавно він отримав платіжку, але власником квартири в квитанції вказана зовсім інша особа.

Що каже місцеве законодавство. У прес-службі Росреєстру підтвердили, що де-юре процедура передачі нерухомості дотримана.

У Росії цифровий підпис вважають аналогом фізичного. Він дає змогу отримувати інформацію і проводити операції в інтернеті. Наприклад, за допомогою нього можна подати податкову декларацію або заяву на закордонний паспорт, зареєструвати автомобіль або передати квартиру.

Наразі росіянин не повернув квартиру у свою власність. І гарантій, що житло повернеться до господаря – немає.

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Теги: Новини Росії Техно Новини Техно Новини нерухомості Новини нерухомості світу хакери Шахрайство Ринок нерухомості Штучний інтелект
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