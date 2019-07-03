Росіянка намагалася підпалити вежу мобільного зв'язку: деталі

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Росіянка намагалася підпалити вежу мобільного зв'язку
Росіянка намагалася підпалити вежу мобільного зв'язку / Unsplash

Міфи щодо шкоди мобільного зв'язку з'явилися практично одночасно із масовим розповсюдженням технології GSM. Однак деякі прихильники "теорії опромінення" інколи здатні на відчайдушні кроки, в тому числі протизаконні.

Як повідомляє 4PDA, співробітники свердловської поліції затримали 53-річну мешканку Североуральска (Росія) при спробі підпалу базової станції мобільного зв'язку.

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Що трапилося? За даними прес-служби УМВС в Свердловській області, в ніч з 19 на 20 травня у відділення поліції надійшов дзвінок від представників стільникового оператора про спрацювання протипожежної сигналізації на одному з об'єктів.

Наряд поліції, який прибув на місце події, виявив біля станції зв'язку жінку, яка намагалася підпалити обмотані ганчірками дроти. З собою зловмисниця також захопила сірники, ліхтарик і балон з перцевим газом. На території неподалік була знайдена пляшка, імовірно, з легкозаймистою рідиною.

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Причини такого вчинку. За словами затриманої, вона зважилася на підпал після перегляду відеоролика про небезпеку стільникових веж для здоров'я. Нібито їх випромінювання викликає у жителів прилеглої території інсульт та онкологічні захворювання.

Покарання. Жінці загрожує до п'яти років примусових робіт або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: Новини Росії Техно Інтернет Новини Техно Кримінальні новини
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