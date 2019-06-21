Російська влада назвала гру Metal Gear "проектом американських спецслужб"

Російські чиновники відомі абсурдністю своїх висловлювань. Приміром, раніше депутат "Єдиної Росії" назвав гру Minecraft причиною високого показника родів в РФ, а тепер замміністра оборони заявив, що гра Metal Gear маніпулює свідомістю молоді.

"В інтернеті широко реалізуються проекти американських спецслужб, такі як "Графіка", Metal Gear, "Ехо Рунета", націлені на пряме маніпулювання суспільною свідомістю і перш за все – молоді", – передає слова заступника міністра оборони РФ Андрія Картаполова Interfax.

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Здійснюється низка програм, спрямованих на формування у молоді протестної активності і невдоволення владою країни,

– додав чиновник.

Чому висловлвання чиновника абсурдне? Metal Gear важко назвати інструментом західної пропаганди, адже це гра від японця Хідео Кодзіми. Швидше за все, Картаполов мав на увазі MGS V: The Phantom Pain, де геймерам доводилося вбивати радянських солдатів в Афганістані.

Трейлер гри MGS V: The Phantom Pain – дивіться відео

Інша версія сказаного. Втім, є версія, що він і зовсім говорив не про гру. Іноді американські структури називають операції знаковими іменами з масової культури. Для прикладу можна згадати панамську кампанію Just Cause.

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