Російська влада назвала гру Metal Gear "проектом американських спецслужб"

605 Читать новость на русском
Російська влада назвала гру Metal Gear "проектом американських спецслужб"
Російська влада назвала гру Metal Gear "проектом американських спецслужб" / Фото з вільних джерел

Російські чиновники відомі абсурдністю своїх висловлювань. Приміром, раніше депутат "Єдиної Росії" назвав гру Minecraft причиною високого показника родів в РФ, а тепер замміністра оборони заявив, що гра Metal Gear маніпулює свідомістю молоді.

"В інтернеті широко реалізуються проекти американських спецслужб, такі як "Графіка", Metal Gear, "Ехо Рунета", націлені на пряме маніпулювання суспільною свідомістю і перш за все – молоді", – передає слова заступника міністра оборони РФ Андрія Картаполова Interfax.

Читайте також: Mortal Kombat підкорила сцену America’s Got Talent: неймовірний виступ танцюристів

Здійснюється низка програм, спрямованих на формування у молоді протестної активності і невдоволення владою країни,
– додав чиновник.

Чому висловлвання чиновника абсурдне? Metal Gear важко назвати інструментом західної пропаганди, адже це гра від японця Хідео Кодзіми. Швидше за все, Картаполов мав на увазі MGS V: The Phantom Pain, де геймерам доводилося вбивати радянських солдатів в Афганістані.

Трейлер гри MGS V: The Phantom Pain – дивіться відео

Інша версія сказаного. Втім, є версія, що він і зовсім говорив не про гру. Іноді американські структури називають операції знаковими іменами з масової культури. Для прикладу можна згадати панамську кампанію Just Cause.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Варення з абрикосів: три легкі рецепти приготування
сьогодні
11438
Теги: Новини Росії Техно Новини Техно Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
сьогодні 21:01 Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
Анатолій Яворський 588
7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
сьогодні 13:02 7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
1880
Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
20 червня 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
1275
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
20 червня 09:04 Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
1344
Бомба, що цокає: експерти розкритикували нову криптовалюту від Facebook
20 червня 08:02 Бомба, що цокає: експерти розкритикували нову криптовалюту від Facebook
333
Новини
Більше новин
Залиште відгук