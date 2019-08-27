Російські кораблі "Союз" не літатимуть до МКС: деталі

Європейське космічне агентство (ESA) тимчасово припинить польоти своїх астронавті на російських кораблях до МКС. В ESA таке рішення пояснюють контрактними відносинами Європейського космічного агентства з NASA по роботі на МКС.

Про таке рішення оголосив очільник представництва ESA в Росії Рене Пішель під час виступу на Євразійському аерокосмічному конгресі, повідомляє ТАСС.

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На жаль, запуск Луки Пармітано був останнім на "Союзі" (російський пілотований корабель – примітка ТАСС). У найближчі роки наші астронавти будуть літати на американських кораблях, – підкреслив Пішель.

Коли відновлять польоти? Представник ESA не зміг сказати, коли агентство зможе знову відновити польоти своїх астронавтів на станцію на російських кораблях, пояснивши, що це питання обговорюється з партнерами по МКС.

Останній політ "Союзу" до МКС. Зауважимо, Лука Пармітано відправився на МКС разом з російським космонавтом Олександром Скворцовим і астронавтом NASA Ендрю Морганом з космодрому Байконур на кораблі "Союз МС-13" 20 липня 2019 року.

Які кораблі літатимуть до МКС? З 2011 року до Міжнародної космічної станції з пілотованих кораблів літають тільки російські кораблі "Союз". Вони доставляють російських, американських та інших членів екіпажу МКС. У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробляють компанії SpaceX і Boeing.

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