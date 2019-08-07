Російські отамани вимагають від українців компенсацію за використання слова "козаки"

Рада Отаманів Росії вимагає від компанії GSC Game World частку за гру "Козаки". Російські отамани вважають, що лише вони мають право на використання імені та бренду "Козаки".

Отамани Росії претендують на 10 відсотків від доходів розробників гри "Козаки". Це приблизно 4 мільйонів доларів, про це повідомляє cyber.sports.ru.

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Також російські отамани грозяться заблокувати усі рахунки та сервера української компанії.

Тільки ми маємо повне право на використання імені та бренду "Козаки". Наші адвокати за кордоном вже підготували позов до Міжнародного Суду. Вони вважають, що ми суд виграємо. – розповів представник Ради Отаманів Росії Геннадій Ковальов.

Координатор Козацтва по роботі із засобами масової інформації Валерій Розанов вирішив "розщедритися". Чоловік пообіцяв поділитися отриманими грошима з українськими козаками. Проте чи оцінить українське козацтво таку "щедрість" – невідомо.

Козаки – це серія стратегічних ігор в реальному часі від GSC Game World, яка також відома серією ігор S.T.A.L.K.E.R та WarCraft. Перша частина вийшла аж 2001 році на ПК. 24 серпня 2019-го року повинно вийти доповнення до третьої частини гри "Козаки 3: Золота доба".

Дивіться трейлер гри "Козаки 3: Золота доба":

Хто такі козаки? Козацтво бере початок у XV столітті. Це члени чоловічих військових громад, які займалися військовою діяльністю, патрулювали торговельні шляхи, і, звісно ж, захищали свої землі. Згодом козацькі громади заселяли землі аж до Хабаровського краю. Проте вони походили від однієї материнської громади – січового товариства дніпровських козаків.

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