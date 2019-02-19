Російські пропагандисти звинуватили авторів гри Metro: Exodus в русофобії

Ведучий пропагандистського телеканалу "Россия 24" Олексій Казаков звинуватив авторів гри Metro: Exodus в русофобії. Також він відзначив, що російська аудиторія негативно сприйняла шутер, в той час як західні геймери у захваті від гри.

Хвилинний епізод, який присвячений Metro: Exodus, показали на каналі 18 лютого. За словами ведучого, розробники "так захопилися власними майданними реаліями, а ще поглумилися над москвичами, мовляв, не знають що за межами столиці посеред розрухи і полчищ мутантів теж живуть люди".

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Як то кажуть, розлога журавлина плюс махрова русофобія,

– зробив висновок Казаков.

Він назвав шутер одним з найбільш продаваних у всьому світі і заявив, що чимала частина російської аудиторії, судячи з відгуків, розчарована (відповідні коментарів не наводилися) . На Заході ж, за його словами, від гри в захваті і рекламують Metro: Exodus в пресі та соцмережах, тому що "гра в їхнє ставлення до Росії укладається ідеально".

Сюжет з телеканалу "Россия 24" – дивіться відео

Відзначимо, над шутером Metro: Exodus працювала українська компанія 4A Games. В основу гри лягли постапокаліптичні романи російського письменника Дмитра Глухівського. А видає гру німецька компанія Deep Silver.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

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