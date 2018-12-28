Російський астронавт на МКС залишився без подарунка до свят: у чому причина

Російський космонавт Олег Кононенко, який перебуває на Міжнародній космічній станції, цього року залишиться без подарунків до новорічних свят. Пакунок "під ялинку" повинен був прибути разом із астронавтом Олексієм Овчініним, проте він розбився разом із ракетою "Союз-ФГ".

Про це повідомляє фахівець з психологічної підтримки космонавтів Інституту медико-біологічних проблем РАН Лілія Шуєва, передає ТАСС.

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У цьому році один з російських космонавтів на МКС залишився без подарунка на Новий рік. "Союз МС-10", який повинен був доставити на орбіту подарунки для Кононенко зазнав аварії, і екіпаж був змушений здійснити аварійну посадку.

Всі новорічні подарунки для космонавтів в цьому році, на жаль, розбилися: ми посилали подарунки з Олексієм Овчініним, але "Союз МС-10" зазнав аварії,

– повідомила Шуєва.

Фахівець також зазначила, що вибір подарунків для космонавтів, які цілий рік знаходяться в ізольованому середовищі космосу, вкрай важливий. Родичі та співробітники служби психологічної підтримки підходять до вибору таких подарунків "з душею", а найбільше цінуються подарунки, зроблені своїми руками.

Крім того, у втрачений комплект подарунків входило багато смачної їжі – цукерки, ягоди, горіхи, кетчуп і гірчиця, які покликані урізноманітнити раціон космонавтів.

Нагадаємо, 11 жовтня, 11:40 за Києвом, із космодрому Байконур (Казахстан) стартувала ракета-носій "Союз-ФГ", яка мала доправити екіпаж та вантаж на Міжнародну космічну станцію. Однак, вже за кілька хвилин після запуску на ракеті відключились двигуни.

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