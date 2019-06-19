Російський чиновник покинув свій пост після невдалого проведення турніру Moscow Cyber Cup

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Російський чиновник покинув свій пост після невдалого проведення турніру Moscow Cyber Cup
Російський чиновник покинув свій пост після невдалого проведення турніру Moscow Cyber Cup / Eurosport

Нещодавно в Москві відбувся кіберспортивний турнір з гри FIFA 19 – Moscow Cyber Cup. Захід запам'ятався не лише величезним організаційним бюджетом: його проведення обійшлося в 37 мільйонів рублів, але й звільненням чиновника мерії Москви, який займався організацією турніру.

Як повідомляє 4PDA, сам турнір відвідали близько п'ятнадцяти осіб, а трансляцію на Twitch дивилося трохи більше сотні.

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Після проведення Moscow Cyber Cup генеральний директор Дирекції спортивних і видовищних заходів Москомспорту Олександр Полинський покинув посаду, яку він займав. З чим пов'язана поспішна відставка, на жаль, офіційно не повідомляється.

Олександр Полинський
Олександр Полинський

Втім, в світлі недавніх подій можна припустити, що це безпосередньо пов'язано з провальним чемпіонатом з FIFA 19.

Я покинув свою посаду. Більше ніяких коментарів дати не можу,
– зауважив чиновник.

Що відомо про чиновника? Олександр Полинський займається організацією найбільших спортивних заходів з 1992 року, а з 1999 по 2002 рік обіймав посаду генерального менеджера збірної Росії з футболу.

Раніше він заявляв, що така велика сума була необхідна для того, щоб "провести турнір на високому рівні".

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Теги: Новини Техно Техно Новини Росії Ігри Кіберспорт
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