Російський мільярдер разом із NASA планує полетіти на супутник Сатурна

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Російський мільярдер готує політ на супутник Сатурна Енцелад
Російський мільярдер готує політ на супутник Сатурна Енцелад / Фото з відкритих джерел

Російський мільярдер Юрій Мільнер веде переговори з NASA, щоб виконати політ на супутник Сатурна Енцеладі. Там мільярдер хоче шукати сліди живих організмів.

Про це повідомляє видання New Scientist.

Так, компанія Starshot Foundation, що належить Юрію Мільнеру, вже має спільні угоди з NASA. Вони працюють над науковими, технічними та фінансовими планами для амбітної місії для майбутньої місії.

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Також ЗМІ стало відомо, що NASA виділило понад 70 000 доларів, щоб допомогти розробити концептуальне дослідження місії польоту.

Одним із завдань проекту Starshot Foundation є пошук життя на інших планетах. Космічний апарат Cassini раніше помітив викиди на поверхні Енцелада. Наприклад, біля південного полюса супутника б'ють близько 100 гейзерів.

Тож саме це викликало інтерес у Юрія Мільнера.

Хто такий Юрій Мільнер? Це російський підприємець, мільярдер та меценат. Він є співвласником і колишнім головою ради директорів російської інтернет-компанії Mail.Ru Group. У 2012 році був внесений у список 50 найвпливовіших людей у світі за версією журналу Bloomberg Markets.

Що таке Енцелад? Це супутник, який є найсвітлішим небесним тілом Сонячної системи. При цьому він найбільш геологічно активний супутник Сатурна. На ньому можуть бути водяні вулкани (гейзери). Енергетичне джерело цієї геологічної активності поки вченим невідоме.

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Теги: Техно Космос NASA Сатурн
Джерело: Техно
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