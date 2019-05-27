Розблокований множник та приємна ціна: процесори AMD Ryzen 3000 анонсували офіційно

Компанія AMD нарешті представила оновлену лінійку десктопних процесорів Ryzen третього покоління. Відзначимо, презентація пройшла в рамках виставки Computex 2019, яка офіційно розпочнеться 28 травня та триватиме до 1 червня.

Особливості. Як повідомляє Engadget, нові процесори "червоного" техгіганта виконані за 7-нанометровим техпроцесом. Чіпи отримали високі базові частоти, розблокований множник, підтримку найновішого стандарту PCI-Express та доволі привабливий цінник.

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Всі десктопні CPU третього покоління AMD Ryzen побудовані на архітектурі Zen 2 – за заявою вендора, новинки перевершують в продуктивності попередніх рішеннь на 15% при будь-яких сценаріях використання.



Порівняння характеристики AMD Ryzen 2000 та нових процесорів

Характеристики та ціни процесорів. Флагманом лінійки став 12-ядерний (24 потоки) Ryzen 9 3900X з базовою тактовою частотою 3,68 ГГц (4,6 ГГц в турбо-режимі) із загальним обсягом кеш-пам'яті 70 МБ і заявленим тепловим пакетом (TDP) 105 Вт. Рекомендована роздрібна ціна процесора становить 499 доларів (близько 13 200 гривень).

Ryzen 7 3800X – 8-ядерна модель з 16 потоками і частотою 3,9 ГГц (до 4,5 ГГц в режимі boost) обійдеться покупцям в 399 доларів (близько 10 500 гривень).



Процесори AMD Ryzen 3000 представили офіційно

Молодший Ryzen 7 3700X, як стверджує AMD, на 18% швидше моделі 2700X в багатопоточних обчисленнях і на 28% продуктивніше, ніж Intel Core i7-9700K при тестуванні в Cinebench. Цінник новинки з TDP 65 Вт складає 329 доларів (близько 8 700 гривень).

Завершує оновлену лінійку Ryzen 5 3600X c 6 ядрами, 12 потоками і 95-ватним TDP за 249 доларів (близько 6 600 гривень). Більш доступний Ryzen 5 3600 з теплопакетом в 65 Вт буде коштувати 199 доларів (близько 5 300 гривень).



Ціни на процесори AMD Ryzen 3000

Нововведення в процесорах. Для всіх нових процесорів Ryzen заявлена ​​підтримка стандарту PCI-Express 4.0, який забезпечить швидкість обміну даними приблизно на 42% вище порівняно з третьою ревізією. Представлені процесори будуть сумісні як з вже випущеними материнськими платами на базі сокета AM4, так і з новими рішеннями з набором системної логіки AMD X570.

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Дата старту продажів та деталі про відеокарти. У продаж новинки надійдуть вже 7 липня. Компанія також анонсувала випуск серії відеокарт Radeon RX 5700, але специфікації новинок поки не оголошені.

Згідно із заявою AMD, нове сімейство настільних графічних процесорів дебютує в липні – на даний момент відомо лише про використання відеопам'яті GDDR6 і підтримку стандарту PCIe 4.0. Подробиці про архітектуру і можливості графічних адаптерів будуть оголошені пізніше.

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