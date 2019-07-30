Rozetka розширює діяльність – запускає віртуальне турагентство

Український інтернет-маркет Rozetka запускає віртуальне туристичне агентство. Воно отримало назву Rozetka.Travel. Наразі сервіс працює в режимі бета-тестування.

Як передає "Інтерфакс-Україна", новий онлайн-сервіс дає змогу а кілька кліків купити тур від перевірених туроператорів.

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Що пропонує сервіс. Користувачі Rozetka.Travel зможуть купити тур онлайн, не відвідуючи агентство. При цьому документи, серед яких договір на туристичне обслуговування з туроператором, авіаквитки, ваучер на заселення, медична страховка, з’являться в особистому кабінеті покупця. Ці ж документи надішлють користувачеві на e-mail.

З Rozetka.Travel вже співпрацюють Anex Tour, TUI, Tez Tour, Pegas Touristik, Mouzenidis Travel тощо. Крім того, вже працює цілодобова телефонна служба підтримки.

"Маючи значний досвід роботи в туризмі і знаючи специфіку систем бронювання туроператорів, ми, в першу чергу, підключали тих туроператорів, які були технічно готові завантажувати тури через нашу систему", – каже CEO Rozetka Travel Юлія Челікпазу.

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