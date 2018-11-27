Rozetka та EVO офіційно об’єднались

27 листопада компанії EVO та Rozetka завершили операцію щодо об’єднання. Нова компанія буде управлятися радою директорів, до якої увійдуть представники обох сторін.

Про це пише Interfax.

"Завершено формальності щодо злиття групи компаній EVO і найбільшого інтернет-супермаркету Rozetka. Об'єднана компанія буде створювати більше можливостей для українських підприємців на своїх платформах, а також покращувати клієнтський досвід онлайн-покупок", – повідомили у прес-службі EVO.

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Як повідомив CEO групи компаній EVO Микола Палієнко, глобальних змін в роботі EVO не буде. Всі проекти і команди продовжать свою роботу.

Що таке EVO?Це українська продуктова IT-компанія, яка створює маркетплейси, на яких підприємці продають свої товари та надають послуги. Ця компанія – один з лідерів ринку електронної комерції України. Компанія розвиває такі проекти: Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua, EVO.business - в Україні; Deal.by, Satu.kz – в Білорусі і Казахстані.

Нагадаємо, інформація про об’єднання компаній з’явилась у серпні. Як пояснили представники компаній, об’єднане підприємстві буде активно розвивати напрямок маркетплейсів, що дасть змогу малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об'єднаної компанії.

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