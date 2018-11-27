Rozetka та EVO офіційно об’єднались

1108 Читать новость на русском
Rozetka та EVO офіційно об’єднались
Rozetka та EVO офіційно об’єднались / gagadget.com

27 листопада компанії EVO та Rozetka завершили операцію щодо об’єднання. Нова компанія буде управлятися радою директорів, до якої увійдуть представники обох сторін.

Про це пише Interfax.

"Завершено формальності щодо злиття групи компаній EVO і найбільшого інтернет-супермаркету Rozetka. Об'єднана компанія буде створювати більше можливостей для українських підприємців на своїх платформах, а також покращувати клієнтський досвід онлайн-покупок", – повідомили у прес-службі EVO.

Читайте також: Акції світових IT-гігантів стрімко падають: у чому причина

Як повідомив CEO групи компаній EVO Микола Палієнко, глобальних змін в роботі EVO не буде. Всі проекти і команди продовжать свою роботу.

Що таке EVO?Це українська продуктова IT-компанія, яка створює маркетплейси, на яких підприємці продають свої товари та надають послуги. Ця компанія – один з лідерів ринку електронної комерції України. Компанія розвиває такі проекти: Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua, EVO.business - в Україні; Deal.by, Satu.kz – в Білорусі і Казахстані.

Нагадаємо, інформація про об’єднання компаній з’явилась у серпні. Як пояснили представники компаній, об’єднане підприємстві буде активно розвивати напрямок маркетплейсів, що дасть змогу малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об'єднаної компанії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1289
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
960
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2432
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
22 листопада 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
8916
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1646
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
2102
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук