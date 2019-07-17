Розкрили характеристики камери смартфона Samsung Galaxy Note 10
До офіційної презентації флагманського смартфона Samsung Galaxy Note 10 залишилось менше місяця. Інсайдер Ice Universe постійно ділиться специфікаціями новинки, і цього разу він опублікував характеристики камери нового смартфона.
За даними джерела, пристрій отримає основний сенсор з роздільною здатністю 12 Мп, змінною діафрагмою f / 1,5-2,4 і розміром пікселя 1,4 мкм. Також об’єктив підтримуватиме технології автофокусування PDAF і Dual Pixel.
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У поєднанні зі надширококутним датчиком і телеоб'єктивом камера забезпечить високу якість знімків.
Судячи з усього, камери Galaxy Note 10 і Galaxy S10 матимуть схожі параметри. Нагадаємо, що DxOmark високо оцінив можливості камери Samsung Galaxy S10 і дав пристрою 114 балів проти 117 балів у Huawei P30 Pro.
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