Розкрили характеристики камери смартфона Samsung Galaxy Note 10

До офіційної презентації флагманського смартфона Samsung Galaxy Note 10 залишилось менше місяця. Інсайдер Ice Universe постійно ділиться специфікаціями новинки, і цього разу він опублікував характеристики камери нового смартфона.

За даними джерела, пристрій отримає основний сенсор з роздільною здатністю 12 Мп, змінною діафрагмою f / 1,5-2,4 і розміром пікселя 1,4 мкм. Також об’єктив підтримуватиме технології автофокусування PDAF і Dual Pixel.

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У поєднанні зі надширококутним датчиком і телеоб'єктивом камера забезпечить високу якість знімків.

Note10 uses the same main camera S5K2L4 as the Galaxy S10, but with the previous year, Samsung will add new features to it (there is a very technical feature), Note10 is the end of the 1.4μm camera, starting from S11, Samsung camera will be a new beginning. pic.twitter.com/Xc36rEalqB — Ice universe (@UniverseIce) 16 липня 2019 р.

Судячи з усього, камери Galaxy Note 10 і Galaxy S10 матимуть схожі параметри. Нагадаємо, що DxOmark високо оцінив можливості камери Samsung Galaxy S10 і дав пристрою 114 балів проти 117 балів у Huawei P30 Pro.

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