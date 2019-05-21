Розкрили ціну та особливості нових відеокарт AMD Navi

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Відеокарти AMD Navi: особливості та ціна
Відеокарти AMD Navi: особливості та ціна / Фото з вільних джерел

Представники компанії Sapphire розкрили деякі подробиці щодо відеокарт AMD на базі 7-нанометрових графічних процесорах Navi. Зауважимо, Sapphire – один із ключових партнерів "червоних" в галузі графічних карт.

Коли анонсують нові відеокарти? Як повідомляє ресурсVideoCardz, відповідно до зроблених заяв, попередній анонс GPU покоління Navi дійсно відбудеться 27 травня під час виступу глави AMD Лізи Су на відкритті виставки Computex 2019.

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Завдяки цьому виробники карт зможуть відкрито продемонструвати свої перспективні вироби на їх основі на своїх стендах. Проте продажі відеокарт на базі нових GPU компанії AMD почнуться тільки після 7 липня.

Ціни нових відеокарт. Крім того, були названі ціни двох версій Navi, які будуть представлені на наступному тижні. Старша відеокарта, покликана конкурувати з NVIDIA GeForce RTX 2070, отримає рекомендовану вартість на рівні 499 доларів (близько 13 000 гривень), в той час як більш проста версія Navi, націлена на суперництво з NVIDIA GeForce RTX 2060, буде оцінена в 399 доларів (близько 10 500 гривень).

AMD
Дорожня карта AMD

Апаратне прискорення трасування променів. Окрім того, представник Sapphire підтвердив відсутність серед можливостей Navi будь-яких функцій для апаратного прискорення трасування променів.

Це означає, що досить високі ціни майбутніх відеокарт AMD виправдовуватимуть більш переконливим рівнем продуктивності в порівнянні з близькими за вартістю пропозиціями компанії NVIDIA.

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Спростовані чутки. Разом з цим представником Sapphire була спростована інформація про існування проекту "великого Navi" – високопродуктивної відеокарти, що має близько 5120 шейдерних процесорів.

Це означає, що флагманом в модельному ряду відеокарт AMD і в другій половині цього року залишиться Radeon VII, а серед пропозицій нового покоління слід очікувати виключно продукти нижчого класу на базі процесорів Navi 10 та Navi 12.

via GIPHY

Модифікації нових відеокарт. У бесіді співробітник Sapphire також встиг пообіцяти, що на основі графічних процесорів Navi компанія обов'язково випустить відеокарти серії Toxic з рідинним охолодженням.

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Теги: Техно Ґаджети AMD NVIDIA Відеокарти Ціни
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