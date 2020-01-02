Розкрито бонуси січневої підписки PS Plus: власників PlayStation 4 чекають приємні сюрпризи

Німецький підрозділ Sony випадково передчасно розкрив, які ігри передплатники PS Plus отримають безкоштовно у січні. Інформація стала доступною після помилкової публікації короткого ролика.

Січневі бонуси PS Plus

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Власники PS Plus отримають збірку культових ігор серії Uncharted під назвою The Nathan Drake Collection, яка вийшла в 2015 році. Туди увійшли Remastered-версії перших трьох тайтлів про шукача скарбів Натана Дрейка.

Ще одним приємним доповненням стане популярний жартівливий симулятор козла Goat Simulator від шведського видавця Coffee Stain. Зараз же власники PS Plus можуть безоплатно додати в ігрову бібліотеку Titanfall 2 і Monster Energy Supercross.

До слова, ще не пізно скористатися пропозиціями новорічного розпродажу в PlayStation Store, який триватиме до 3 січня.

Новини про PlayStation 5

Якщо ви пропустили, то нагадаємо, що напередодні з'ясувався цікавий факт. Відомо, що Sony збирається взяти участь у січневій виставці CES 2020 в Лас-Вегасі. Офіційний захід заплановано на вечір 6 січня. Надійне джерело повідомило, що саме там очікується офіційна презентація PlayStation 5. Також компанія оголосить деякі особливості приставки нового покоління.

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